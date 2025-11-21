Logo SportMediaset

Calciomercato Napoli: McTominay nel mirino della Premier ma servono 80 milioni

Arsenal, Tottenham ed Everton vogliono McTominay ma Napoli e Conte fanno muro

di Stefano Fiore
21 Nov 2025 - 13:06

Scott McTominay può già tornare in Premier League? Fonti dall'Inghilterra rivelano che diverse squadre inglesi sognano il centrocampista del Napoli, arrivato nell'estate 2024 alla corte di Antonio Conte dal Manchester United per 30,5 milioni di euro. La miscela di energia fisica, abilità aerea e senso del gol ha dato la svolta al centrocampo azzurro, lo scozzese è stato uno degli uomini decisivi dello scudetto dell'anno scorso e anche in questo difficile momento azzurro è uno dei leader a cui Conte chiederà di cambiare marcia.

Eppure, secondo TeamTalk, ben quattro squadre inglesi stanno cercando di capire i margini di un potenziale ritorno in Premier: Arsenal, Tottenham, Everton e persino il Manchester United avrebbero sondato il terreno con il suo entourage. Una fonte vicina al giocatore ha rivelato: "Il cuore di Scott batte ancora per la Premier League. Ma va trovato l'incastro giusto: il club giusto, il progetto giusto, il ruolo giusto. Non sta inseguendo uno stipendio migliore ma sta costruendo al meglio la sua carriera". Solo una "proposta perfetta", dunque, potrebbe strapparlo all'abbraccio di Napoli.

Il muro del Napoli: servono 80 milioni per convincere Conte

 Tuttavia, l'ottimismo delle pretendenti si scontra con la posizione che filtra da Castel Volturno. Il Napoli, che reputa McTominay centrale nel progetto, avrebbe già respinto fermamente qualsiasi approccio per gennaio. Una fonte ha descritto come "astronomica" la cifra richiesta per far vacillare il Napoli: non meno di 80 milioni di euro.

I retroscena su Tottenham ed Everton

 Già a fine ottobre era emerso che il Tottenham stava studiando la possibilità di riportare McTominay in Inghilterra. Solo l'altro ieri, sempre in terra inglese, si era parlato di un Everton pronto a un'offerta shock per lo scozzese. Ma la realtà dice che il classe 1996 è e resterà un punto fermo del Napoli.

