Calciomercato Napoli: McTominay nel mirino della Premier ma servono 80 milioni

Eppure, secondo TeamTalk, ben quattro squadre inglesi stanno cercando di capire i margini di un potenziale ritorno in Premier: Arsenal, Tottenham, Everton e persino il Manchester United avrebbero sondato il terreno con il suo entourage. Una fonte vicina al giocatore ha rivelato: "Il cuore di Scott batte ancora per la Premier League. Ma va trovato l'incastro giusto: il club giusto, il progetto giusto, il ruolo giusto. Non sta inseguendo uno stipendio migliore ma sta costruendo al meglio la sua carriera". Solo una "proposta perfetta", dunque, potrebbe strapparlo all'abbraccio di Napoli.