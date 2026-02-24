Marotta: "Simeone all'Inter? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"

A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida di Champions con il Bodo Glimt, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha smentito le recenti voci riguardanti a un accordo con Diego Pablo Simeone per la prossima stagione: "Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza di allenare l'Inter"