Napoli, suggestione Goretzka per il centrocampo

Riflessioni in casa Napoli in vista del mercato di gennaio: gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, infatti, potrebbero invogliare la società a tornare sul mercato per acquistare un centrocampista che sia in grado di alzare subito il livello. Una delle ultime suggestioni sembra portare a Leon Goretzka del Bayern Monaco, anche se la pista sembra essere complicata. I tedeschi, infatti, non hanno intenzione di privarsi del giocatore nel mercato di gennaio, e Goretzka non avrebbe intenzione di forzare in alcun modo la sua partenza, visto anche il grande inizio di stagione del Bayern Monaco. Le alternative valutate dal Napoli potrebbero portare a Frattesi, finora poco utilizzato da Chivu all'Inter, e Atta, che l'Udinese vorrebbe però blindare almeno fino a fine anno.