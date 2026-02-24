Aleksandar Stankovic e il ritorno all’Inter: "Decidono loro, Chivu importante"

24 Feb 2026 - 16:05

Aleksandar Stankovic si sta prendendo il Belgio, ma il suo cuore (e il suo contratto) possono parlano ancora milanese. Il centrocampista del Bruges, figlio d’arte del leggendario Dejan, ha fatto il punto sulla sua crescita e sul futuro ai microfoni di GVA, tra il peso del cognome e il legame mai spezzato con l’Inter. "Spero di aver preso i geni di mio padre: vincere la metà del suo palmarès sarebbe un sogno", ha ammesso Aleksandar, spiegando come a Bruges stia trovando la libertà necessaria per rischiare la giocata, pur mantenendo i piedi per terra. Ma il vero tema è il mercato: l'Inter vanta su di lui una clausola di riacquisto che pende come una promessa sulla sua testa. "Chivu è fondamentale per me, ma per rispetto mi concentro sul presente. L'Inter sa cosa penso e mi lascia tranquillo. La cosa divertente? Non decido io, decide l'Inter". Parole che sanno di un ritorno alla base ormai scritto, specialmente con il suo mentore Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri.

