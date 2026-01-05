Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Il portoghese in prestito ai catalani
Joao Cancelo va al Barcellona. E' sfumata la speranza dell'Inter di portarlo in nerazzurro. I catalani hanno inviato l'offerta ufficiale all'Al Hilal e la proposta di un prestito con una piccola parte dello stipendio coperta (4 milioni) è stata accettata. Decisiva la decisione del portoghese che ha preferito la Liga. Nonostante il 'like" che l'esterno ha messo al post di Manuel Akanji, con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.
Il Barça, comunque, ha tempo sino a venerdì per comunicare alla federazione spagnola il taglio di Christensen (fuori per almeno quattro mesi) e inserire un nuovo giocatore con ingaggio pari all'80 percento di quello percepito dal danese. L'Inter ha comunque deciso: né Acerbi né De Vrji andranno all'Al-Hilal. Il trasferimento di uno dei due difensori in Arabia si sarebbe concretizzato soltanto nel caso in cui l'esterno portoghese fosse approdato in nerazzurro.