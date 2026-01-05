Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Joao Cancelo va al Barcellona. E' sfumata la speranza dell'Inter di portarlo in nerazzurro. I catalani hanno inviato l'offerta ufficiale all'Al Hilal e la proposta di un prestito con una piccola parte dello stipendio coperta (4 milioni) è stata accettata. Decisiva la decisione del portoghese che ha preferito la Liga. Nonostante il 'like" che l'esterno ha messo al post di Manuel Akanji, con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.