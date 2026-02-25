Vicepresidente Galatasaray: "Calhanoglu giocherà con noi. Osimhen? Vale 150 milioni"
© IPA
Il Galatasaray è ambizioso e non vuole fermarsi. Nemmeno di fronte alla Juventus, come dimostrano il 5-2 dell'andata e le parole del vicepresidente Abdullah Kavukcu in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quel risultato non è frutto del caso, vogliamo alzare l'asticella. Anche se allo Juventus Stadium sarà difficile difendere il risultato, conosciamo il blasone e la storia del club, Spalletti è un grande allenatore e in rosa ha grandi campioni. Noi però stiamo costruendo una squadra di top player, vogliamo diventare fra i migliori al mondo".
E a proposito di questo, il Gala vuole ancora Calhanoglu: "Abbiamo fatto un altro tentativo a gennaio, ma i dirigenti dell'Inter ci hanno detto che non sarebbe partito a gennaio. Hakan è un'icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi".
Sull'attuale bomber, Victor Osimhen, il vicepresidente spara una cifra importante sul suo valore di mercato, quasi ad avvisare le pretendenti, Juve compresa: "Quando lo abbiamo acquistato per 75 milioni, molti ne parlavano come un investimento folle. Victor ha smentito tutti, il suo valore è raddoppiato e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme".