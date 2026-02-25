Vicepresidente Galatasaray: "Calhanoglu giocherà con noi. Osimhen? Vale 150 milioni"

Il Galatasaray è ambizioso e non vuole fermarsi. Nemmeno di fronte alla Juventus, come dimostrano il 5-2 dell'andata e le parole del vicepresidente Abdullah Kavukcu in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quel risultato non è frutto del caso, vogliamo alzare l'asticella. Anche se allo Juventus Stadium sarà difficile difendere il risultato, conosciamo il blasone e la storia del club, Spalletti è un grande allenatore e in rosa ha grandi campioni. Noi però stiamo costruendo una squadra di top player, vogliamo diventare fra i migliori al mondo".