Argentina, Gallardo si dimette dal River Plate

24 Feb 2026 - 17:07

Il direttore tecnico argentino Marcelo Gallardo ha annunciato che lascerà l'incarico di allenatore del River Plate il 26 febbraio, quando la sua squadra affronterà il Banfield allo stadio Monumental di Buenos Aires, per la settima giornata del torneo argentino di Apertura. L'annuncio è arrivato a poche ore dall'ultima sconfitta casalinga, domenica contro il Velez, la dodicesima nelle ultime 20 partite. Uno score insostenibile anche per l'idolo dei millonarios, tornato a dirigere il club porteño nel 2024 con l'ambizione di ripetere il ciclo di successi che tra il 2014 e il 2022 gli valsero ben 13 titoli, tra cui 2 coppe Libertadores. "Cercherò di essere breve per non permettere di prevalere all'emozione e al dolore di annunciare che giovedì sarà la mia ultima partita", ha affermato 'El Muñeco' in un messaggio di commiato pubblicato sui social ufficiali del club. "Le cose non sono andate come pensavamo - ha aggiunto Gallardo - mi invade la tristezza e il dolore di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati". Tra i nomi in ballo per sostituire Gallardo figurano quelli di Eduardo 'Chacho' Coudet, Hernán Crespo e Santiago Solari, tutti con un passato come giocatori dello storico club argentino.

