Manovre azzurre

Napoli, Manna annuncia: "A gennaio completeremo la rosa, abbiamo le idee chiare. Cacciamani ci piace"

Il ds dei campani a Radio Kiss: "Nel 2025 abbiamo speso tanti soldi ma potevamo investire meglio" 

11 Nov 2026 - 13:44
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"Cacciamani è un profilo interessante, ma da qui a dire che lo compriamo ce ne passa. Su Varela non ci siamo mossi. Lo riteniamo un buon calciatore, ma davanti abbiamo Lucca, Hojlund e Giovane. Vediamo se ci saranno delle uscite e poi valuteremo". Intervistato da Radio Kiss Kiss, Giovanni Manna ha fatto il punto sulle manovre del Napoli in vista del mercato invernale: "Il mercato di gennaio è complicato - ha proseguito il ds degli azzurri -. Con Allegri e De Laurentiis parliamo ogni giorno. Abbiamo le idee chiare e proveremo a completare la rosa. A gennaio dobbiamo però arrivarci con continuità di risultati e prestazioni".  

Il focus di Manna poi, si sposta sulla stagione del Napoli, decisamente deludente in questa prima parte: "Il periodo è complicato, non abbiamo mai avuto tutta la rosa a disposizione - ha aggiunto il dirigente -. Dopo Roma e Monza le sconfitte di Torino e Porto ci hanno tolto delle sicurezze che stavamo costruendo. Con la Lazio invece, dopo un primo tempo difficile, abbiamo reagito nella ripresa. Questo è molto incoraggiante. Abbiamo voglia di ripartire, con qualche recupero puntiamo a risalire".

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