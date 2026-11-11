Napoli, Manna annuncia: "A gennaio completeremo la rosa, abbiamo le idee chiare. Cacciamani ci piace"

"Cacciamani è un profilo interessante, ma da qui a dire che lo compriamo ce ne passa. Su Varela non ci siamo mossi. Lo riteniamo un buon calciatore, ma davanti abbiamo Lucca, Hojlund e Giovane. Vediamo se ci saranno delle uscite e poi valuteremo". Intervistato da Radio Kiss Kiss, Giovanni Manna ha fatto il punto sulle manovre del Napoli in vista del mercato invernale: "Il mercato di gennaio è complicato - ha proseguito il ds degli azzurri -. Con Allegri e De Laurentiis parliamo ogni giorno. Abbiamo le idee chiare e proveremo a completare la rosa. A gennaio dobbiamo però arrivarci con continuità di risultati e prestazioni".