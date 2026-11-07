Napoli, nessun ultimatum: AdL ci crede, fiducia ad Allegri. E a gennaio ci saranno tre colpi

Il quadro è critico, e non a caso si è mosso proprio Aurelio De Laurentiis. Parliamo del Napoli che sta attraversando il momento più complicato della gestione Allegri: il ko di Oporto ha evidenziato altri problemi tecnici e uno spogliatoio spaccato. La situazione non è di facile risoluzione, ma all'orizzonte non c'è nessun ribaltone, nessuna rivoluzione. La sfida con la Lazio (si gioca domenica alle 12.30) è di vitale importanza, inutile negarlo, ma non è considerata l'ultima spiaggia per nessuno come sottolineato a tecnico e squadra dallo stesso AdL.
Per il patron, scrive Il Mattino, il gruppo ha ampi margini di miglioramento, e tutti gli obiettivi sono ancora raggiungibili. Un messaggio comunicato anche alla squadra, chiamata a ritrovare unità: De Laurentiis è fiducioso e la posizione dello stesso Allegri è salda. Certo, il tecnico si aspetta una grossa mano a gennaio dal mercato. Molto, sottolinea il Corriere dello Sport, dipenderà dalle cessioni ma in programma ci sono almeno tre colpi. E in uscita? Lucca e Lang partiranno mentre sono da valutare le posizioni di Anguissa e Rrhamani, entrambi molto deludenti in questo primo scorcio di stagione.