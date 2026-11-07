Napoli, nessun ultimatum: AdL ci crede, fiducia ad Allegri. E a gennaio ci saranno tre colpi

Per il patron, scrive Il Mattino, il gruppo ha ampi margini di miglioramento, e tutti gli obiettivi sono ancora raggiungibili. Un messaggio comunicato anche alla squadra, chiamata a ritrovare unità: De Laurentiis è fiducioso e la posizione dello stesso Allegri è salda. Certo, il tecnico si aspetta una grossa mano a gennaio dal mercato. Molto, sottolinea il Corriere dello Sport, dipenderà dalle cessioni ma in programma ci sono almeno tre colpi. E in uscita? Lucca e Lang partiranno mentre sono da valutare le posizioni di Anguissa e Rrhamani, entrambi molto deludenti in questo primo scorcio di stagione.