NAPOLI

De Bruyne, una caviglia che fa male ("Non sto bene, troppi viaggi") e i dubbi sul futuro

Il belga non ha festeggiato il gol in Nazionale: quella pillola passata dalla panchina

13 Nov 2026 - 12:33
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Ha regalato al Belgio il gol del pareggio contro la Turchia, dando il la alla rimonta poi completata da De Ketelaere, ma niente festeggiamenti per il gol numero 41 con la maglia dei Diavoli Rossi. Per Kevin De Bruyne un momento difficile. "Sono giorni che non sto bene, troppi viaggi, troppe notti in hotel - ha detto il centrocampista del Napoli nel dopo partita - Nelle ultime settimane non mi sono sentito molto bene e non ero al 100%". A un certo punto la panchina - come riferisce 'Il Mattino' - gli ha allungato una pastiglia, probabilmente un antidolorifico per alleviargli i problemi alla caviglia. Che poi hanno spinto il ct del Belgio van Bommel a sostiturilo al minuto 70': "Quella caviglia deve rimanere in buone condizioni, abbiamo un'altra partita domenica".

E sul futuro? Le voci di un suo addio al Napoli già a gennaio sono insistenti. Il Psv avrebbe già iniziato il pressing sul giocatore. Che dal canto suo non chiude le porte: "Vedremo cosa succederà". Il Napoli considera De Bruyne un giocatore molto importante per la rosa e non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire subito (ha un contratto in scadenza a giugno), ma nel caso arrivasse una maxi offerta De Laurentiis potrebbe pensarci seriamente. L'ex City guadagna circa 6 milioni netti all'anno. Van Bommel vede bene un trasferimento di De Bruyne al Psv: "Il calcio olandese, sempre molto offensivo, sarebbe l'ideale per le caratteristiche di Kevin, ma questa è una decisione che dovrà prendere da solo. Ma Eindhoven è molto vicino a casa sua". Un paio di mesi fa la compagna del giocatore aveva espresso il desiderio di tornare a vivere in Belgio: "È qui che vogliamo vivere e prima succederà meglio sarà. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli". La famiglia De Bruyne ha una villa a Bolderberg, che dista appena 45 minuti da Eindhoven...

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