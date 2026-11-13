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De Bruyne-Napoli, addio possibile: piace al Psv. Il belga: "Vedremo cosa accadrà"

Il belga per gli azzurri è importante ma non intoccabile. Dall'Olanda: "Primi contatti con gli agenti del giocatore"

13 Nov 2026 - 09:27
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Il Psv sogna un colpo a effetto: Kevin De Bruyne. Secondo quanto filtra dall'Olanda, il club di Eindhoven avrebbe messo nel mirino KDB già per gennaio. Per il quotidiano De Telegraaf ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage di KDB che non avrebbe chiuso a un trasferimento nella prossima finestra. "Mi sono alzato e ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene  per un'intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma, di poter giocare tutte quelle partite. Vedremo cosa accadrà", ha detto De Bruyne dopo la vittoria del suo Belgio contro la Turchia in Nations League.

De Bruyne resta un calciatore molto importante per il Napoli e non è affatto scontato che possa andar via a gennaio, ma è chiaro che se arrivasse una proposta concreta verrà valutata. Anche perché un addio dell'ex City porterebbe un sostanzioso risparmio nel monte ingaggio visto che guadagna circa 6 milioni netti all'anno (con un addio nel prossimo mercato sarebbero quasi 7 milioni lordi di risparmio).

Il PSV, del resto, non sarebbe nuovo a operazioni del genere: da Ivan Perisic a Mario Gotze, gli olandesi quando si tratta di talento non stanno troppo a guardare la carta d’identità. In più, senza Veerman e Saibari, finiti rispettivamente a Dortmund e Bayern, la trequarti di Peter Bosz è sguarnita: De Bruyne al Philips Stadion potrebbe tornare a calcare le zolle sulla trequarti che tanto ama.

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