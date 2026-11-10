manovre azzurre

Napoli, da Varela a Coulibaly: a gennaio una rivoluzione per soddisfare Allegri

Il Napoli si prepara a una finestra di calciomercato invernale importante, che punta a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri

10 Nov 2026 - 11:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La stagione del centenario doveva essere quella delle celebrazioni e delle grandi ambizioni, ma per il Napoli si sta trasformando in un'annata decisamente più complicata del previsto. Le aspettative di Aurelio De Laurentiis erano ben diverse e la classifica racconta tutte le difficoltà degli azzurri: 10°posto in Serie A con appena 15 punti, a 14 lunghezze dalla vetta occupata dalla Lazio e a 9 dal quarto posto. Anche in Champions League il bilancio è tutt'altro che soddisfacente: dopo quattro giornate gli azzurri sono ventisettesimi, fuori dalla zona playoff, con appena 3 punti conquistati. Uno scenario che impone riflessioni e soprattutto interventi. Gennaio diventa così un appuntamento fondamentale per provare a rimettere in carreggiata la stagione e dare a Massimiliano Allegri gli uomini necessari per invertire la rotta.

Il Napoli vuole cambiare passo e la finestra invernale di calciomercato potrebbe rappresentare l'occasione giusta per dare una svolta alla stagione. La dirigenza azzurra è già al lavoro, con Giovanni Manna in prima linea, per individuare i profili adatti a rinforzare la squadra. L'obiettivo è consegnare al tecnico livornese una rosa più completa e competitiva nella seconda parte dell'annata.  La linea è stata condivisa in un confronto a tre con il patron De Laurentiis, Allegri e appunto il direttore sportivo Manna a Castel Volturno. Un vertice nel quale è stata confermata la volontà di proseguire insieme, ma anche la necessità di intervenire per offrire nuove soluzioni al progetto tecnico. Il lavoro non riguarderà soltanto gli acquisti: tra gennaio e giugno potrebbero esserci anche diverse uscite, con una riorganizzazione dell'organico destinata a coinvolgere più reparti.

I nomi per l'attacco

 La lista degli obiettivi comprende quattro profili giovani, con margini di crescita e caratteristiche differenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato alcuni nomi particolarmente interessanti per rinforzare attacco, fasce e centrocampo. Il primo è Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza, classe 2005, protagonista di un avvio di stagione di grande impatto. I suoi 9 gol in 10 partite di campionato lo hanno portato in vetta alla classifica dei marcatori, attirando inevitabilmente l'attenzione di diversi club. Gli azzurri cercano nuove soluzioni offensive e il giovane centravanti potrebbe rappresentare un investimento importante, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate dalle attuali alternative nel reparto.

Per le corsie esterne, invece, uno dei giocatori seguiti è Jamie Bynoe-Gittens. L'inglese, classe 2004, sarebbe un'opportunità da monitorare in vista di gennaio, considerando la possibilità che possa lasciare il Chelsea. Velocità, capacità di saltare l'uomo e attitudine offensiva sono qualità che potrebbero aggiungere imprevedibilità alla manovra azzurra.

Rivoluzione anche a centrocampo

 Le attenzioni di Manna si concentrano anche sulla mediana, reparto nel quale potrebbero esserci cambiamenti significativi. Tra i giovani osservati c'è Darryl Bakola, talento francese del Sassuolo, classe 2007. Un profilo di prospettiva, seguito per le sue qualità tecniche e per le possibilità di crescita, che potrebbe inserirsi in un progetto orientato anche alla valorizzazione dei giovani. Il nome più ambizioso, però, sembra essere quello di Mamadou Coulibaly, centrocampista francese dell'AS Monaco. Ventidue anni e caratteristiche che ne fanno un giocatore particolarmente apprezzato dagli osservatori azzurri. L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione economica: il club monegasco chiederebbe circa 40 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe rendere complicata l'operazione.

Mercato in entrata... Ma anche in uscita

   Naturalmente, per arrivare ai rinforzi individuati, il Napoli dovrà fare i conti con le proprie disponibilità economiche e con i vincoli legati alla gestione della rosa. La possibilità di operare attraverso prestiti o formule con obblighi e diritti di riscatto potrebbe diventare una strada da percorrere per rendere sostenibili gli investimenti. Parallelamente, andranno valutate le situazioni dei giocatori che potrebbero lasciare Castel Volturno. Il mercato invernale si annuncia quindi come un passaggio importante per ridisegnare gli equilibri della squadra.

Le priorità sono chiare: aumentare il peso offensivo, garantire nuove alternative sulle fasce e portare qualità ed energie fresche a centrocampo. Varela, Bynoe-Gittens, Bakola e Coulibaly sono i quattro nomi sotto osservazione. Per il Napoli, però, non basterà puntare sul talento: serviranno innesti capaci di incidere anche nell'immediato.

massimiliano allegri
calciomercato napoli
gennaio
acquisti

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Napoli

 Allegri

Napoli, nessun ultimatum: AdL ci crede, fiducia ad Allegri. E a gennaio ci saranno tre colpi

Conte e De Laurentiis

De Laurentiis-Conte, vertice di quasi 4 ore: incontro interlocutorio, le parti prendono tempo

Da sconosciuti a re dei bomber: Raimondo e Varela sorprendono la Serie A, Juve e Napoli osservano

DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

Lukaku e l'addio al Napoli: "Lo scorso anno è stato il peggiore della mia vita, mi hanno boicottato"

Conte ha deciso: a fine stagione lascerà il Napoli. L'annuncio dopo la partita contro l'Udinese

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:46
Milan, il piano mercato per gennaio: ecco quali saranno i tre acquisti
Mauricio pochettino
22:43
United, Carrick sempre più a rischio: spunta l'ipotesi Pochettino
21:37
Il Bayern sonda il mercato dei portieri: spunta Karius
21:09
Arsenal, un big può salutare a gennaio: si muove l'Atletico ma non solo
20:58
Barcellona, è partita la caccia al centrale difensivo: occhi in casa Bayern Monaco