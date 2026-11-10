Napoli, da Varela a Coulibaly: a gennaio una rivoluzione per soddisfare Allegri

La stagione del centenario doveva essere quella delle celebrazioni e delle grandi ambizioni, ma per il Napoli si sta trasformando in un'annata decisamente più complicata del previsto. Le aspettative di Aurelio De Laurentiis erano ben diverse e la classifica racconta tutte le difficoltà degli azzurri: 10°posto in Serie A con appena 15 punti, a 14 lunghezze dalla vetta occupata dalla Lazio e a 9 dal quarto posto. Anche in Champions League il bilancio è tutt'altro che soddisfacente: dopo quattro giornate gli azzurri sono ventisettesimi, fuori dalla zona playoff, con appena 3 punti conquistati. Uno scenario che impone riflessioni e soprattutto interventi. Gennaio diventa così un appuntamento fondamentale per provare a rimettere in carreggiata la stagione e dare a Massimiliano Allegri gli uomini necessari per invertire la rotta.