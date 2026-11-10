Napoli, da Varela a Coulibaly: a gennaio una rivoluzione per soddisfare Allegri

La stagione del centenario doveva essere quella delle celebrazioni e delle grandi ambizioni, ma per il Napoli si sta trasformando in un'annata decisamente più complicata del previsto. Le aspettative di Aurelio De Laurentiis erano ben diverse e la classifica racconta tutte le difficoltà degli azzurri: 10°posto in Serie A con appena 15 punti, a 14 lunghezze dalla vetta occupata dalla Lazio e a 9 dal quarto posto. Anche in Champions League il bilancio è tutt'altro che soddisfacente: dopo quattro giornate gli azzurri sono ventisettesimi, fuori dalla zona playoff, con appena 3 punti conquistati. Uno scenario che impone riflessioni e soprattutto interventi. Gennaio diventa così un appuntamento fondamentale per provare a rimettere in carreggiata la stagione e dare a Massimiliano Allegri gli uomini necessari per invertire la rotta.
Il Napoli vuole cambiare passo e la finestra invernale di calciomercato potrebbe rappresentare l'occasione giusta per dare una svolta alla stagione. La dirigenza azzurra è già al lavoro, con Giovanni Manna in prima linea, per individuare i profili adatti a rinforzare la squadra. L'obiettivo è consegnare al tecnico livornese una rosa più completa e competitiva nella seconda parte dell'annata. La linea è stata condivisa in un confronto a tre con il patron De Laurentiis, Allegri e appunto il direttore sportivo Manna a Castel Volturno. Un vertice nel quale è stata confermata la volontà di proseguire insieme, ma anche la necessità di intervenire per offrire nuove soluzioni al progetto tecnico. Il lavoro non riguarderà soltanto gli acquisti: tra gennaio e giugno potrebbero esserci anche diverse uscite, con una riorganizzazione dell'organico destinata a coinvolgere più reparti.
I nomi per l'attacco
La lista degli obiettivi comprende quattro profili giovani, con margini di crescita e caratteristiche differenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato alcuni nomi particolarmente interessanti per rinforzare attacco, fasce e centrocampo. Il primo è Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza, classe 2005, protagonista di un avvio di stagione di grande impatto. I suoi 9 gol in 10 partite di campionato lo hanno portato in vetta alla classifica dei marcatori, attirando inevitabilmente l'attenzione di diversi club. Gli azzurri cercano nuove soluzioni offensive e il giovane centravanti potrebbe rappresentare un investimento importante, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate dalle attuali alternative nel reparto.
Per le corsie esterne, invece, uno dei giocatori seguiti è Jamie Bynoe-Gittens. L'inglese, classe 2004, sarebbe un'opportunità da monitorare in vista di gennaio, considerando la possibilità che possa lasciare il Chelsea. Velocità, capacità di saltare l'uomo e attitudine offensiva sono qualità che potrebbero aggiungere imprevedibilità alla manovra azzurra.
Rivoluzione anche a centrocampo
Le attenzioni di Manna si concentrano anche sulla mediana, reparto nel quale potrebbero esserci cambiamenti significativi. Tra i giovani osservati c'è Darryl Bakola, talento francese del Sassuolo, classe 2007. Un profilo di prospettiva, seguito per le sue qualità tecniche e per le possibilità di crescita, che potrebbe inserirsi in un progetto orientato anche alla valorizzazione dei giovani. Il nome più ambizioso, però, sembra essere quello di Mamadou Coulibaly, centrocampista francese dell'AS Monaco. Ventidue anni e caratteristiche che ne fanno un giocatore particolarmente apprezzato dagli osservatori azzurri. L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione economica: il club monegasco chiederebbe circa 40 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe rendere complicata l'operazione.
Mercato in entrata... Ma anche in uscita
Naturalmente, per arrivare ai rinforzi individuati, il Napoli dovrà fare i conti con le proprie disponibilità economiche e con i vincoli legati alla gestione della rosa. La possibilità di operare attraverso prestiti o formule con obblighi e diritti di riscatto potrebbe diventare una strada da percorrere per rendere sostenibili gli investimenti. Parallelamente, andranno valutate le situazioni dei giocatori che potrebbero lasciare Castel Volturno. Il mercato invernale si annuncia quindi come un passaggio importante per ridisegnare gli equilibri della squadra.
Le priorità sono chiare: aumentare il peso offensivo, garantire nuove alternative sulle fasce e portare qualità ed energie fresche a centrocampo. Varela, Bynoe-Gittens, Bakola e Coulibaly sono i quattro nomi sotto osservazione. Per il Napoli, però, non basterà puntare sul talento: serviranno innesti capaci di incidere anche nell'immediato.