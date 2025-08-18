Il Napoli corre ai ripari: da Zirkzee a Hojlund, tutti i nomi per sostituire Lukaku

Momento delicatissimo per il Napoli: l'infortunio di Lukaku, che starà fuori almeno quattro mesi saltando tutta la prima parte della stagione, spariglia le carte e costringe il club a tornare subito sul mercato degli attaccanti. Antonio Conte, nei giorni scorsi, aveva già lamentato la necessità di nuovi innesti, elogiando Lucca ma definendolo allo stesso tempo troppo acerbo per svolgere un ruolo da titolare protagonista. "Dovrà imparare da Lukaku", aveva detto Conte: ma l'impressione è che Lucca, adesso, avrà bisogno di un nuovo mentore.