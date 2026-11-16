MANOVRE AZZURRE

Napoli, quanti intrecci col Sassuolo: spunta Sebastiano Esposito. E Zirkzee resta nel mirino

Tra entrate e uscite gli azzurri saranno protagonisti del mercato invernale: tanto dipenderà dall'eventuale passaggio in Champions League 

16 Nov 2026 - 11:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Si prospetta un mercato invernale scoppiettante in casa Napoli. Tra nuovi volti e possibili addii (di big e non solo), il club azzurro potrebbe cambiare faccia. Molto, scrive Il Mattino, dipenderà dal passaggio ai play-off di Champions League. Passaggio che potrebbe 'regalare' fino a 20-30 milioni di euro.

Al netto dei risultati sul campo, ci saranno degli acquisti per accontentare Allegri: l'intenzione è di puntare sui giovani per svecchiare la rosa. L'interesse per Varela del Monza e Sebastiano Esposito, ora al Sassuolo, vanno in questa direzione. L'ex Inter e Cagliari, scrive il noto quotidiano, ha già dato un primo sì di massima: ai neroverdi potrebbe finire uno tra Giovane e Lucca.

Sempre in casa Sassuolo piace Bakola, sulla carta un buon sostituto di Anguissa che è appetito da Atalanta e Marsiglia. Possibile un addio già a gennaio in caso nel arrivasse una buona offerta. Lo stesso vale per Lobotka, non per McTominay che, nonostante il rinnovo in salita, ha escluso la possibilità di cambiare aria in inverno. Tornando in attacco, attenzione anche a Zirkzee, elemento non imprescindibile per Pochettino: il Napoli è pronto a sfruttare l'occasione. Qualcosa si è già mosso, l'asse Napoli-Manchester è pronto a diventare caldo.

napoli
sebastiano esposito
allegri
manna
aurelio de laurentiis

Ultimi video

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:50
Endrick e Tresoldi, il Milan sceglie

Endrick e Tresoldi, il Milan sceglie

01:46
L'idea Endrick infiamma la Roma giallorossa

L'idea Endrick infiamma la Roma giallorossa

01:40
Il tifoso Tresoldi per sognare in grande

Milan, il tifoso Tresoldi per sognare in grande

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

I più visti di Napoli

La moglie di KDB: “Prima andiamo via e meglio è”. I tifosi azzurri all’attacco sui social…

De Bruyne sfida l’Italia e poi la lascia: "Il calcio olandese gli si addice molto"

De Bruyne-Napoli, addio possibile: piace al Psv. E lui: "Vedremo cosa accadrà"

Napoli, Manna annuncia: "A gennaio completeremo la rosa, abbiamo le idee chiare. Cacciamani ci piace, su Varela... "

Varela 

Napoli, Allegri chiama e Manna risponde: quattro nomi per il mercato di gennaio

Romelu Lukaku

Milan, torna la suggestione Lukaku: Allegri riflette, De Laurentiis fissa il prezzo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:32
Atalanta: ufficiale il rinnovo di Bernasconi
12:31
Moggi, rivelazione a sorpresa: "Del Piero era stato ceduto al Parma"
12:14
Milan, due club di A si muovono per Comotto e Camarda
12:06
Dall'Inghilterra: lo United dice no a Milan e Juve per un difensore
10:47
Juve, McKennie e Aljabegovic piacciono in Premier League