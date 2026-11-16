Napoli, quanti intrecci col Sassuolo: spunta Sebastiano Esposito. E Zirkzee resta nel mirino
Tra entrate e uscite gli azzurri saranno protagonisti del mercato invernale: tanto dipenderà dall'eventuale passaggio in Champions League
Si prospetta un mercato invernale scoppiettante in casa Napoli. Tra nuovi volti e possibili addii (di big e non solo), il club azzurro potrebbe cambiare faccia. Molto, scrive Il Mattino, dipenderà dal passaggio ai play-off di Champions League. Passaggio che potrebbe 'regalare' fino a 20-30 milioni di euro.
Al netto dei risultati sul campo, ci saranno degli acquisti per accontentare Allegri: l'intenzione è di puntare sui giovani per svecchiare la rosa. L'interesse per Varela del Monza e Sebastiano Esposito, ora al Sassuolo, vanno in questa direzione. L'ex Inter e Cagliari, scrive il noto quotidiano, ha già dato un primo sì di massima: ai neroverdi potrebbe finire uno tra Giovane e Lucca.
Sempre in casa Sassuolo piace Bakola, sulla carta un buon sostituto di Anguissa che è appetito da Atalanta e Marsiglia. Possibile un addio già a gennaio in caso nel arrivasse una buona offerta. Lo stesso vale per Lobotka, non per McTominay che, nonostante il rinnovo in salita, ha escluso la possibilità di cambiare aria in inverno. Tornando in attacco, attenzione anche a Zirkzee, elemento non imprescindibile per Pochettino: il Napoli è pronto a sfruttare l'occasione. Qualcosa si è già mosso, l'asse Napoli-Manchester è pronto a diventare caldo.