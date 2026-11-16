Napoli, quanti intrecci col Sassuolo: spunta Sebastiano Esposito. E Zirkzee resta nel mirino

Al netto dei risultati sul campo, ci saranno degli acquisti per accontentare Allegri: l'intenzione è di puntare sui giovani per svecchiare la rosa. L'interesse per Varela del Monza e Sebastiano Esposito, ora al Sassuolo, vanno in questa direzione. L'ex Inter e Cagliari, scrive il noto quotidiano, ha già dato un primo sì di massima: ai neroverdi potrebbe finire uno tra Giovane e Lucca.