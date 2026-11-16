Balogun può arrivare in Serie A a gennaio: proposto a due squadre

Folarin Balogun può lasciare il Monaco a gennaio per la Serie A: Jorge Mendes lo propone a Milan e Juventus. Scadenza 2028 e prezzo chiave per l'affare

16 Nov 2026 - 17:01
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Folarin Balogun © italyphotopress

Folarin Balogun © italyphotopress

Folarin Balogun potrebbe sbarcare in Serie A nel mercato di gennaio dopo che l'agente Jorge Mendes ha proposto il centravanti americano classe 2001 sia al Milan sia alla Juventus.

Il giocatore vive una fase complicata al Monaco: sfumato il trasferimento al Tottenham la scorsa estate, è rimasto nel Principato trovando pochissimo spazio sotto la gestione del tecnico Filipe Luis, che lo ha impiegato appena sei volte in campionato per 152 minuti complessivi e una sola rete all'attivo, una situazione che unita alla scadenza contrattuale fissata nel 2028 potrebbe spingere il club monegasco ad agevolarne l'uscita.

Sul fronte rossonero, Gerry Cardinale vanta ottimi rapporti diretti con il numero uno della Gestifute dopo gli affari estivi Diego Moreira e Goncalo Ramos; parallelamente, anche la Juventus valuta l'opportunità per affiancare un innesto di peso a Woltemade e Kolo Muani, con entrambe le big italiane pronte a entrare nel vivo qualora il Monaco fissasse un prezzo d'uscita inferiore ai 50 milioni di euro. Lo scrive Calciomercato.com.

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