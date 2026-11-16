Balogun può arrivare in Serie A a gennaio: proposto a due squadre

Il giocatore vive una fase complicata al Monaco: sfumato il trasferimento al Tottenham la scorsa estate, è rimasto nel Principato trovando pochissimo spazio sotto la gestione del tecnico Filipe Luis, che lo ha impiegato appena sei volte in campionato per 152 minuti complessivi e una sola rete all'attivo, una situazione che unita alla scadenza contrattuale fissata nel 2028 potrebbe spingere il club monegasco ad agevolarne l'uscita.