Napoli, il Marsiglia supera l'Atalanta per Anguissa. McTominay non si muove a gennaio

In casa Napoli si lavora già in vista del mercato di gennaio. Il ds Manna sta guardando ai colpi in entrata (attenzione a Sebastiano Esposito e Zirkzee ma non solo), ma anche alcuni big potrebbero salutare. Il primo fra tutti è Frank Anguissa: secondo Il Mattino il Marsiglia avrebbe superato la concorrenza dell'Atalanta. C'è però da fare i conti con la volontà di De Laurentiis che non ha intenzione di privarsi dell'ex Fulham senza un indennizzo.