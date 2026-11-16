Napoli, il Marsiglia supera l'Atalanta per Anguissa. McTominay non si muove a gennaio

Franck Anguissa: problema all'adduttore, a rischio per il Bologna potrebbe rientrare il 20 settembre in Fiorentina-Napoli © italyphotopress
In casa Napoli si lavora già in vista del mercato di gennaio. Il ds Manna sta guardando ai colpi in entrata (attenzione a Sebastiano Esposito e Zirkzee ma non solo), ma anche alcuni big potrebbero salutare. Il primo fra tutti è Frank Anguissa: secondo Il Mattino il Marsiglia avrebbe superato la concorrenza dell'Atalanta. C'è però da fare i conti con la volontà di De Laurentiis che non ha intenzione di privarsi dell'ex Fulham senza un indennizzo.
Anche Lobotka e De Bruyne non sono di certo blindati dal Napoli: il club azzurro è pronto a valutare eventuali offerte. Capitolo McTominay: nonostante le difficoltà a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2028, lo scozzese non sembra orientato a lasciare i partenopei nel mercato invernale. Se ne riparlerà a giugno, quando le big europee si faranno avanti per l'ex United.