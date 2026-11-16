Pochettino ha evitato di sbilanciarsi sull'eventualità che possa spingere la dirigenza dello United a ingaggiare alcuni dei giocatori della nazionale statunitense durante la finestra di mercato invernale, che si aprirà il 1° gennaio. "Tutti i bravi giocatori sognano di raggiungere i massimi livelli, e lo United è una delle squadre che appartiene a questa categoria", ha affermato. "Qualora fosse necessario prendere delle decisioni, prenderemo in considerazione i giocatori che conosciamo molto bene". Anche il centrocampista statunitense Weston McKennie, che ha militato in Italia nella Juventus per sei anni, ha lasciato intendere che uno o due giocatori americani potrebbero approdare a Old Trafford. "Abbiamo molti ragazzi in squadra che probabilmente cambieranno club a breve o nel corso del prossimo anno; credo sia una sorta di evoluzione inevitabile", ha commentato McKennie. "Non si sa mai cosa passi per la testa di un allenatore e che tipo di giocatori stia cercando. Ma credo che, potenzialmente, potrebbe prendere in considerazione alcuni dei ragazzi qui presenti, e che le cose potrebbero concretizzarsi", ha aggiunto il mediano juventino. "È importante continuare a crescere e far sì che la squadra continui a evolversi. Domani non voglio lasciarmi andare troppo alle emozioni, anche se è normale provarne; credo sia fondamentale restare molto concentrati per prepararsi al meglio", ha dichiarato infine Pochettino a proposito dell'ultima partita sulla panchina americana.