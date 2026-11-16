Mauricio Pochettino ha diviso il suo staff tecnico in vista dell'ultima partita che guiderà sulla panchina della nazionale statunitense, prima di trasferirsi al Manchester United. Il preparatore dei portieri Toni Jiménez, il vice allenatore Jesús Pérez e il preparatore atletico Sebastián Pochettino sono partiti per l'Inghilterra dopo la vittoria per 6-0 degli Stati Uniti contro Haiti, avvenuta sabato nell'andata dei quarti di finale della Nations League. L'assistente allenatore Miguel D'Agostino, la preparatrice atletica Sylvia Tuyà Viñas e l'analista Alex Scott rimarranno nello staff statunitense fino al termine della partita di martedì sera, dopodiché raggiungeranno Pochettino a Manchester. "Era il piano concordato al momento di definire gli accordi sia con il Manchester United che con la nazionale. Si stanno occupando dei preparativi là, perché da mercoledì, al nostro arrivo, i ritmi saranno serratissimi, con le partite che inizieranno subito", ha dichiarato Pochettino lunedì, prima dell'allenamento della nazionale al TQL Stadium. "Qui siamo concentrati sul chiudere nel migliore dei modi". Pochettino avrà a disposizione un paio di giorni per lavorare con la sua nuova squadra prima della trasferta dello United a Liverpool, prevista per domenica. Pochettino - che in Premier League ha già allenato Southampton, Tottenham e Chelsea - è l'ottavo allenatore (o manager) a sedersi sulla panchina dello United in modo permanente dal ritiro di Alex Ferguson, avvenuto nel 2013.
Pochettino ha evitato di sbilanciarsi sull'eventualità che possa spingere la dirigenza dello United a ingaggiare alcuni dei giocatori della nazionale statunitense durante la finestra di mercato invernale, che si aprirà il 1° gennaio. "Tutti i bravi giocatori sognano di raggiungere i massimi livelli, e lo United è una delle squadre che appartiene a questa categoria", ha affermato. "Qualora fosse necessario prendere delle decisioni, prenderemo in considerazione i giocatori che conosciamo molto bene". Anche il centrocampista statunitense Weston McKennie, che ha militato in Italia nella Juventus per sei anni, ha lasciato intendere che uno o due giocatori americani potrebbero approdare a Old Trafford. "Abbiamo molti ragazzi in squadra che probabilmente cambieranno club a breve o nel corso del prossimo anno; credo sia una sorta di evoluzione inevitabile", ha commentato McKennie. "Non si sa mai cosa passi per la testa di un allenatore e che tipo di giocatori stia cercando. Ma credo che, potenzialmente, potrebbe prendere in considerazione alcuni dei ragazzi qui presenti, e che le cose potrebbero concretizzarsi", ha aggiunto il mediano juventino. "È importante continuare a crescere e far sì che la squadra continui a evolversi. Domani non voglio lasciarmi andare troppo alle emozioni, anche se è normale provarne; credo sia fondamentale restare molto concentrati per prepararsi al meglio", ha dichiarato infine Pochettino a proposito dell'ultima partita sulla panchina americana.