Crystal Palace, Thomas Frank è il nuovo allenatore

Thomas Frank è stato ingaggiato come allenatore del Crystal Palace, squadra in difficoltà in Premier League. Per Frank si tratta di un ritorno in panchina, a nove mesi dall'esonero dal Tottenham. Il Crystal Palace ha reso noto che il tecnico ha firmato un contratto valido fino a giugno 2029. L'allenatore danese prende il posto di Pierre Sage, esonerato giovedì con la squadra all'ultimo posto in classifica, con soli sette punti conquistati in 10 partite. La solida reputazione che Frank si era costruito durante il suo quasi decennale percorso al Brentford era stata incrinata da un'esperienza deludente di otto mesi al Tottenham, conclusasi a febbraio, quando la squadra del nord di Londra si trovava pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Il Crystal Palace sta partecipando all'Europa League, dopo aver vinto la Conference League lo scorso maggio.