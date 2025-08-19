Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
MERCATO

E' il giorno di Juanlu Sanchez al Napoli: 18 milioni per il difensore del Siviglia

Affare in chiusura nelle prossime ore con i partenopei pronti a presentare l'ultima offerta: nessuna percentuale sulla futura rivendita

19 Ago 2025 - 11:22

In attesa di trovare il sostituto di Lukaku, il Napoli sta per chiudere un altro colpo di mercato ma questa volta in difesa. Infatti, oggi il direttore sportivo partenopeo Manna proverà a chiudere l'acquisto di Juanlu Sanchez, 22enne centrale del Siviglia già accostato al Napoli nelle scorse settimane e rientrato di prepotenza nei piani di Antonio Conte.

Nella giornata di ieri, sono stati registrati passi avanti per l'intesa con il club andaluso. Restano alcuni dettagli da perfezionare, ma la trattativa dovrebbe chiudersi a 18 milioni, bonus inclusi e senza percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore il Napoli dovrebbe presentare agli spagnoli la proposta finale per poi aspettare il sì definitivo da parte di Siviglia e giocatore. 

Leggi anche

Sfida Napoli-Milan per l'attaccante: Hojlund e Vlahovic infiammano il duello di mercato

Poi, sarà caccia sfrenata verso l'attaccante, con Hojlund e Vlahovic in cima alla lista di Manna e Conte, Zirkzee sullo sfondo (anche se il Manchester United al momento non ha alcuna intenzione di cederlo) e altre suggestioni come alternative di peso: Jackson del Chelsea, Mitrovic dell'Al Hilal e Pinamonti del Sassuolo. Il mercato partenopeo è in fermento. 

juanlu sanchez
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Il Napoli corre ai ripari: Zirkzee il preferito di Conte, spunta anche Vlahovic

Si teme un lungo stop per Lukaku: il Napoli può tornare sul mercato per una nuova punta

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

Gutierrez, visite ultimate a Villa Stuart: ora la firma fino al 2030 ma Conte non lo avrà subito

Sfida Napoli-Milan per l'attaccante: Hojlund e Vlahovic infiammano il duello di mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:29
Roma, traffico aereo: ritardato l'arrivo di Bailey
12:16
Atalanta, Lookman si allena a parte
11:48
Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali
10:51
Milan, intesa col Leeds per Okafor: accordo per 21 mln, bonus inclusi
10:33
Verona, ufficiale la cessione di Tchatchoua al Wolverhampton