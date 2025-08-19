E' il giorno di Juanlu Sanchez al Napoli: 18 milioni per il difensore del Siviglia

Affare in chiusura nelle prossime ore con i partenopei pronti a presentare l'ultima offerta: nessuna percentuale sulla futura rivendita
In attesa di trovare il sostituto di Lukaku, il Napoli sta per chiudere un altro colpo di mercato ma questa volta in difesa. Infatti, oggi il direttore sportivo partenopeo Manna proverà a chiudere l'acquisto di Juanlu Sanchez, 22enne centrale del Siviglia già accostato al Napoli nelle scorse settimane e rientrato di prepotenza nei piani di Antonio Conte.
Nella giornata di ieri, sono stati registrati passi avanti per l'intesa con il club andaluso. Restano alcuni dettagli da perfezionare, ma la trattativa dovrebbe chiudersi a 18 milioni, bonus inclusi e senza percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore il Napoli dovrebbe presentare agli spagnoli la proposta finale per poi aspettare il sì definitivo da parte di Siviglia e giocatore.
Poi, sarà caccia sfrenata verso l'attaccante, con Hojlund e Vlahovic in cima alla lista di Manna e Conte, Zirkzee sullo sfondo (anche se il Manchester United al momento non ha alcuna intenzione di cederlo) e altre suggestioni come alternative di peso: Jackson del Chelsea, Mitrovic dell'Al Hilal e Pinamonti del Sassuolo. Il mercato partenopeo è in fermento.
Commenti (0)