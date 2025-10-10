Caso Lewandowski: il Barça deve ancora 20 milioni al Bayern

Sono più di tre anni ormai che Robert Lewandoski gioca al Barcellona ma, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il suo trasferimento avrebbe strascichi ancora oggi. Il bomber polacco infatti è stato acquistato dai blaugrana nell'estate 2022 dal Bayern Monaco per 45 milioni di euro spalmati sui più rate. Di questa cifra però i bavaresi avrebbero incassato soltanto circa la metà: secondo quanto riportato da Sport mancherebbero all'appello ancora 20 milioni. Non è chiaro quando i catalani, notoriamente a corto di liquidità, salderanno il rimanente.