Commissione conti: "Mercato Lazio sbloccato? Attendiamo documentazione"

Massimiliano Atelli, presidente della nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e basket, nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero ha commentato anche la questione del mercato bloccato della Lazio, che a gennaio vorrebbe tornare ad operare. Sui tempi in cui la Commissione si esprimerà, ha detto: "Una volta ricevuta ed esaminata la documentazione. Lo farà, in ogni caso, in tempi veloci. In coerenza con lo scadenzario previsto in questi casi: se la Lazio depositerà la documentazione entro il 30 novembre, la commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre".