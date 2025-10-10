Logo SportMediaset
Mercato

Commissione conti: "Mercato Lazio sbloccato? Attendiamo documentazione"

10 Ott 2025 - 13:26

Massimiliano Atelli, presidente della nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e basket, nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero ha commentato anche la questione del mercato bloccato della Lazio, che a gennaio vorrebbe tornare ad operare. Sui tempi in cui la Commissione si esprimerà, ha detto: "Una volta ricevuta ed esaminata la documentazione. Lo farà, in ogni caso, in tempi veloci. In coerenza con lo scadenzario previsto in questi casi: se la Lazio depositerà la documentazione entro il 30 novembre, la commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre".  

01:46
01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
16:05
Retroscena Gyokeres: lo Sporting lo aveva ceduto allo United
15:55
Lo United lavora al rinnovo di Maguire
14:43
Caso Lewandowski: il Barça deve ancora 20 milioni al Bayern
13:26
Commissione conti: "Mercato Lazio sbloccato? Attendiamo documentazione"
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United