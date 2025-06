Il Napoli accelera per Ndoye. Osimhen è vicino all'Al Hilal

Il nigeriano sembrerebbe vicinissimo all'Al Hilal del nuovo tecnico Simone Inzaghi, ma dato che la formazione saudita sarà al via del Mondiale per Club, la questione dovrà necessariamente risolversi entro il 10 giugno, data ultima per poterlo utilizzare. Certamente i soldi incassati dalla sua cessione, uniti a gran parte di quelli arrivati a gennaio dal Psg per Kvara, saranno reinvestiti sul mercato. Chiesa si è proposto, ma non sembra scaldare moltissimo Antonio Conte. Da De Bruyne si aspetta solo che vengano risolti i problemi burocratici. La pista David si è un po' raffreddata, ma non è del tutto sfumata. In ogni caso il Napoli segue con attenzione le situazioni di Kean e Lucca. Frattesi potrebbe essere un colpo interessante, ma l'Inter fin qui non scende dalla valutazione di 45 milioni. Attenzione anche ad Anguissa, che potrebbe partire direzione Arabia: De Laurentiis vuole almeno 20 milioni e potrebbe essere accontentato.