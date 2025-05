Napoli, fatta per De Bruyne: accordo totale, a breve le visite

Dopo aver convinto Antonio Conte a restare, il Napoli piazza il primo colpo di mercato: Kevin De Bruyne. Per l'arrivo a Napoli del talento belga ormai è praticamente tutto fatto. Dopo i contatti sempre più intensi dei giorni scorsi, il club azzurro ha raggiunto un'intesa totale con l'ex Manchester City per un biennale da circa 6 milioni a stagione e nei prossimi giorni dovrebbe chiudere l'operazione in maniera ufficiale.