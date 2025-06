Campioni per sempre 4

Un libro da collezione per celebrare la grande impresa del Napoli. “Campioni per sempre - Quarto scudetto” in libreria e in edicola da venerdì 30 maggio a meno di una settimana dal trionfo degli azzurri in campionato. Gianfranco Coppola torna a raccontare il titolo tricolore con la formula innovativa utilizzata già nel primo volume di successo di due anni fa sul terzo scudetto: le speciali interviste ai grandi protagonisti del Napoli vincente del passato che si raccontano e che raffrontano le loro imprese con quelle dei campioni della squadra di Antonio Conte.