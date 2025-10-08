Il Napoli aveva pensato di prendere Neymar

Il brasiliano, anche se nella fase discendente della sua carriera (dopo PSG e Barça, non ha trovato fortune all'Al Hilal anche per gli infortuni e ora è tornato a giocare in Brasile, nel Santos) e recentemente non convocato da Ancelotti in nazionale, è ancora nome capace di accendere i sogni dei tifosi, a maggior ragione quelli che hanno visto e sanno cosa ha significato godere dei dribbling e della fantasia di Diego Armando Maradona (che, meglio precisarlo, è stato comunque di ben altro livello).