Il Napoli aveva pensato di prendere Neymar

La dirigenza ne aveva parlato con Conte, che aveva pensato a come inserirlo nel piano tattico, ma i Fab Five sono rimasti un sogno
Il Napoli vola sulle ali dei suoi Fab Four: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Ma se il quadrato delle meraviglie si fosse ampliato diventando un Fab Five? È quello che scrive la Gazzetta di Sport, riportando un retroscena di mercato ai limiti dell'incredibile: il club azzurro la scorsa estate avrebbe seriamente pensato di portare Neymar a giocare allo stadio Maradona.
Il brasiliano, anche se nella fase discendente della sua carriera (dopo PSG e Barça, non ha trovato fortune all'Al Hilal anche per gli infortuni e ora è tornato a giocare in Brasile, nel Santos) e recentemente non convocato da Ancelotti in nazionale, è ancora nome capace di accendere i sogni dei tifosi, a maggior ragione quelli che hanno visto e sanno cosa ha significato godere dei dribbling e della fantasia di Diego Armando Maradona (che, meglio precisarlo, è stato comunque di ben altro livello).
Il presidente De Laurentiis, il ds Manna ne hanno parlato a Conte, che ha anche ragionato su come fosse possibile incastrare O'Ney, 33 anni, nell'impianto tattico della squadra ma alla fine ha prevalso la ragione. Anche perché nel frattempo si era prospettata l'ipotesi De Bruyne, decisamente più a fuoco come forma fisica e inquadramento tecnico, e a quel punto la scelta tra i due è divenuta quasi naturale.