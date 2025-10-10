Lo United lavora al rinnovo di Maguire

Il Manchester United è al lavoro per rinnovare il contratto di Harry Maguire. Il centrale inglese ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbero già andati in scena degli incontri tra i vertici dei Red Devils e l'entourage del calciatore per capire se ci sia la possibilità di continuare insieme. Ne serviranno altri per mettere nero su bianco l'intesa, ma l'intenzione dello United sarebbe quella di non perdere l'ex Leicester a parametro zero.