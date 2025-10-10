Real Madrid, Gonzalo Garcia: "Non mi pento di essere rimasto"

Al Mondiale per Club negli Stati Uniti si era preso la scena, tanto da convincere il Real Madrid a blindarlo. Gonzalo Garcia nelle settimane successive non ha trovato altrettanto spazio. Un epilogo comprensibile vista l'abbondanza nel reparto offensivo a disposizione di Xabi Alonso. Ma l'attaccante classe 2004 non si pente della scelta di essere rimasto a Madrid: "La mia unica opzione è sempre stata rimanere al Real, il miglior club al mondo. La competizione per giocare è altissima ma per me è un sogno essere in prima squadra. Non mi pento di essere rimasto".