Retroscena Gyokeres: lo Sporting lo aveva ceduto allo United

Il trasferimento di Viktor Gyokeres è stato uno dei casi che ha infiammato il mercato estivo. Sulle tracce del bomber svedese c'erano tante big d'Europa: a spuntarla è stato poi l'Arsenal grazie a un’offerta da 68 milioni di euro più bonus. Secondo quanto rivela uno degli agenti del calciatore, Jonathan Chalkias, la squadra nel destino del classe 1998 era un'altra: il Manchester United: "Se Hugo Viana fosse stato ancora allo Sporting a quel tempo (oggi al Man City, ndr), le trattative per la partenza di Gyökeres si sarebbero concluse nel giro di un'ora. Lo Sporting aveva già chiuso un accordo alle nostre spalle con il Manchester United. E questo ci ha creato un grosso problema perché lo United offriva più dell'Arsenal..."