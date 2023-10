Thiaw fa gola in Europa, il Milan punta al bis con lo Schalke: spunta Ouédraogo

MILAN

I rossoneri pensano già all'estate: nel mirino il tedesco ancora minorenne

Gerry Cardinale l'ha detto chiaramente: vuole riportare il Milan ai fasti dell'era berlusconiana. Vincere la seconda stella è il reale obiettivo di questa stagione, ma in Via Aldo Rossi si guarda già avanti. Impossibile portare a Milanello i big europei, serve ingegnarsi sul mercato. E così gli 007 rossoneri sono alla costante caccia di talenti. L'ultimo nome porta dritto a Assan Ouédraogo, talento appena 17enne dello Schalke 04. Centrocampista moderno, ha già una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Dai tedeschi i rossoneri hanno già pescato bene: basti pensare a Malick Thiaw, divenuto adesso un titolarissimo della difesa. E per lui gli interessi non mancano, dalla Premier fino alla Liga.

Real Madrid e West Ham in particolare, hanno puntato il centrale che ha scalato le gerarchie nella seconda parte della scorsa stagione: Pioli apprezza molto le doti del 22enne, capace di unire velocità e tecnica. Senza dimenticare la grande attenzione in fase di marcatura. Moncada non lo vuole perdere, e ben presto è assai probabile che venga rivisto il suo stipendio, fermo attualmente a quota 800 mila euro (è sotto contratto fino al 2027).

Schalke 04 quindi, vuol dire garanzia: ecco perchè nel mirino c'è finito anche un altro giocatore dei teutonici: Ouédraogo, centrocampista che sta brillando nella Serie B tedesca. Si tratterebbe di un investimento per il futuro, anche se il prezzo è elevato come evidenziato dalla clausola da 20 milioni di euro che scatterà in estate. I rossoneri incontreranno presto l'entourage del classe 2006 per cercare di beffare le due principali concorrenti, ossia Liverpool e Bayern Monaco. I bavaresi in particolare, hanno un piccolo vantaggio economico: per loro la clausola è leggermente più bassa, pari a circa 12-15 milioni di euro.

