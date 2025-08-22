Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Colpo Bayer Leverkusen: arriva Badé in difesa

22 Ago 2025 - 09:25

Il Bayer Leverkusen mette a segno un nuovo colpo in difesa. Il club tedesco ha acquistato il francese Loic Badé per venticinque milioni di euro. L'ormai ex giocatore del Siviglia rimarrà in Germania sino al 2030. "Con Loic Badé abbiamo ingaggiato un difensore centrale giovane ma molto esperto per il Bayer. È abituato a giocare contro attaccanti di livello mondiale nella Liga spagnola - ha spiegato il direttore sportivo dei tedeschi Simon Rolfes -. Loic è fisicamente intransigente e sa leggere il gioco, un'aggiunta fondamentale per rafforzare la nostra difesa. Con questa difesa siamo competitivi ai massimi livelli".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:00
Lecce, preso Siebert dal Fortuna Dusseldorf
10:14
Niente Milan per Harder: accordo con il Rennes
09:25
Colpo Bayer Leverkusen: arriva Badé in difesa
08:41
Bologna, è fatta per Rowe dal Marsiglia: i dettagli
23:48
Juve: ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest