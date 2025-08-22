Colpo Bayer Leverkusen: arriva Badé in difesa

Il Bayer Leverkusen mette a segno un nuovo colpo in difesa. Il club tedesco ha acquistato il francese Loic Badé per venticinque milioni di euro. L'ormai ex giocatore del Siviglia rimarrà in Germania sino al 2030. "Con Loic Badé abbiamo ingaggiato un difensore centrale giovane ma molto esperto per il Bayer. È abituato a giocare contro attaccanti di livello mondiale nella Liga spagnola - ha spiegato il direttore sportivo dei tedeschi Simon Rolfes -. Loic è fisicamente intransigente e sa leggere il gioco, un'aggiunta fondamentale per rafforzare la nostra difesa. Con questa difesa siamo competitivi ai massimi livelli".