Milan-Boniface, intesa raggiunta sul contratto: 30 milioni al Bayer, ora le visite mediche

© italyphotopress
© italyphotopress
Dopo un lungo casting, Tare ha scelto il nigeriano reduce da una stagione difficile
© italyphotopress
© italyphotopress
Victor Boniface è virtualmente un nuovo calciatore del Milan. Nella giornata di oggi i rossoneri hanno ultimato l'accordo anche con il calciatore attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2028: si trasferirà a Milano con la formula del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto issato a quota 24 milioni di euro. Previsti anche dei bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a quota 35. Gli ultimi dettagli sono stati sistemati, con il nigeriano che è adesso atteso per le visite mediche di rito. A seguire la firma sul contratto.
Dopo tante settimane in cui gli unici profili accostati con insistenza al Milan per l'attacco erano quelli di Hojlund e Vlahovic, ecco l'affondo del Milan per Boniface, elemento che a Casa Milan monitoravano da tempo. Non una scelta improvvisata: il classe 2000, nelle ultima stagione a segno 11 volte in tutte le competizioni (in 27 presenze), era tra i preferiti in quel di Milanello. Tecnica, gol e capacità di dialogare con la squadra: Victor ha le qualità per lasciare il segno in Serie A.
© italyphotopress
© italyphotopress
I problemi fisici dell'ultimo anno di Boniface non lasciano sereni i tifosi del Milan che sperano in un altro colpo davanti. Difficile dire cosa accadrà adesso: se il budget lo permetterà, attenzione a un possibile investimento per il futuro. Sempre restando sull'attacco, quello di Conrad Harder, 20enne dello Sporting Lisbona, è un profilo che stuzzica il Milan.
Commenti (0)