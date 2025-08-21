Milan-Boniface, intesa raggiunta sul contratto: 30 milioni al Bayer, ora le visite mediche

Dopo tante settimane in cui gli unici profili accostati con insistenza al Milan per l'attacco erano quelli di Hojlund e Vlahovic, ecco l'affondo del Milan per Boniface, elemento che a Casa Milan monitoravano da tempo. Non una scelta improvvisata: il classe 2000, nelle ultima stagione a segno 11 volte in tutte le competizioni (in 27 presenze), era tra i preferiti in quel di Milanello. Tecnica, gol e capacità di dialogare con la squadra: Victor ha le qualità per lasciare il segno in Serie A.