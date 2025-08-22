Logo SportMediaset
Bologna, è fatta per Rowe dal Marsiglia: i dettagli

22 Ago 2025 - 08:41
Jonathan Rowe si avvicina a grandi passi al Bologna. L'esterno offensivo, messo sul mercato dal Marsiglia per la rissa negli spogliatoi dopo la sconfitta con il Rennes, inglese arriva per 17 milioni più 2,5 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita. Seondo quanto riportato da Fabrizio Romano il classe 2003 è atteso in Italia nelle prossime 24 ore per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Vincnzo Italiano può sorridere: l'erede di Dan Ndoye è sempre più vicino.

