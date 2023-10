Milan, Pioli sorride: riecco Bennacer, può rientrare in anticipo

Notizia positiva dall'infermeria in casa Milan. Quest'oggi si è rivisto nel centro sportivo di Carnago Ismael Bennacer, operatosi lo scorso 16 gennaio al ginocchio destro. Il recupero procede con positività e l'algerino potrebbe addirittura bruciare le tappe. L''ex Empoli si era visto in campo per l'ultima volta nel derby d'andata di Champions League, quando fu costretto a lasciare il campo dopo 17 minuti di gioco. Una buona notizia per Pioli che spera in un recupero rapido del classe 1997: quest'ultimo sarà adesso chiamato a svolgere un percorso personalizzato sul campo. Potrebbe quindi essere a disposizione per la fine di dicembre/primi giorni di gennaio, quando all'orizzonte ci sarà la Coppa d'Africa.