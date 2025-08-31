Roma-Milan, lo scambio Dovbyk-Gimenez può andare in porto: si tratta, svelate le formule

L'asse Roma-Milano è bollente. In questi minuti i dirigenti del Milan e del club giallorosso stanno definendo i dettagli per uno scambio che vede protagonisti Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk. L'apertura del messicano al trasferimento nella Capitale ha fatto svoltare l'affare che adesso è vicino ad andare in porto. L'operazione si basa su due prestiti: resta da capire se verrà inserita la possibilità, per ambo i club, di riscattare gli attaccanti nell'estate del 2026.