ORE BOLLENTI

Roma-Milan, lo scambio Dovbyk-Gimenez può andare in porto: si tratta, svelate le formule

L'apertura del messicano ai giallorossi ha fatto entrare nel vivo la trattativa

31 Ago 2025 - 18:41

L'asse Roma-Milano è bollente. In questi minuti i dirigenti del Milan e del club giallorosso stanno definendo i dettagli per uno scambio che vede protagonisti Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk. L'apertura del messicano al trasferimento nella Capitale ha fatto svoltare l'affare che adesso è vicino ad andare in porto. L'operazione si basa su due prestiti: resta da capire se verrà inserita la possibilità, per ambo i club, di riscattare gli attaccanti nell'estate del 2026.

L'ucraino, che ha giocato poco più di venti minuti sabato in occasione di Pisa-Roma, è da tempo in lista di sbarco: Gasperini non lo ritiene al centro del progetto. Concetto noto allo stesso ex che Girona, il quale ha dato da tempo l'ok al trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri. L'apertura di Santiago Gimenez ai capitolini dopo giorni di totale chiusura (Allegri considera l'attaccante poco funzionale alle sue idee di calcio) ha permesso a Tare e Massara di sedersi al tavolo per portare al traguardo una trattativa voluta da entrambi i club.

Nkunku si presenta: "Orgoglioso ed emozionato di essere qui, non voglio pormi limiti"

milan
roma
santiago gimenez
artem dovbyk

