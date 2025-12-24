Cagliari, fiducia in Kilicsoy: si tratta col Beşiktaş per abbassare il riscatto

Il Cagliari si muove sul mercato per definire il futuro di Semih Kilicsoy. Quello dell’attaccante turco arrivato in Sardegna in estate dal Beşiktaş con la formula del prestito con diritto di riscatto è un profilo su cui il club crede, ma l’opzione fissata a 12 milioni di euro viene considerata troppo elevata e per questo, riportano i media turchi, la dirigenza del Cagliari sarebbe pronta ad avviare nuovi contatti con il Beşiktaş per rinegoziare le condizioni e cercare un accordo che consenta al classe 2005 di restare in Serie A.