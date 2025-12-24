Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cagliari, fiducia in Kilicsoy: si tratta col Beşiktaş per abbassare il riscatto

24 Dic 2025 - 19:52

Il Cagliari si muove sul mercato per definire il futuro di Semih Kilicsoy. Quello dell’attaccante turco arrivato in Sardegna in estate dal Beşiktaş con la formula del prestito con diritto di riscatto è un profilo su cui il club crede, ma l’opzione fissata a 12 milioni di euro viene considerata troppo elevata e per questo, riportano i media turchi, la dirigenza del Cagliari sarebbe pronta ad avviare nuovi contatti con il Beşiktaş per rinegoziare le condizioni e cercare un accordo che consenta al classe 2005 di restare in Serie A. 

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Mercato

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:11
Rashford non ha dubbi: "Voglio restare al Barca"
19:52
Cagliari, fiducia in Kilicsoy: si tratta col Beşiktaş per abbassare il riscatto
18:37
Lazio, l'Al Ittihad insiste per Tavares: club al lavoro per trovare l'intesa
17:01
Milan, con Origi 14 mln buttati: il costo per partita, minuti e gol è clamoroso
16:11
L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona"