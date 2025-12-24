Lazio, il sogno è Maldini

Daniel Maldini è nei sogni e nei pensieri della Lazio. Palladino lo ha allenato a Monza e lo ha utilizzato come titolare domenica a Marassi, ma il figlio di Paolo ha bisogno di giocare e di convincere il ct Gattuso e quindi potrebbe lasciare l’Atalanta, dove trova poco spazio. Lo riporta Il Corriere dello Sport, che sottolinea come il trequartista appartiene alla scuderia di Beppe Riso, stesso agente di Rovella e Cataldi, transitato da Formello nei giorni scorsi per un incontro esplorativo con Fabiani. Un dettaglio definito come molto significativo...