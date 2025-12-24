Milan, primo contratto da professionista per Messaoudi
24 Dic 2025 - 21:25
24 Dic 2025 - 21:25
"AC Milan comunica che Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti."
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.