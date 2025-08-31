Milan, Nkunku si presenta: "Orgoglioso ed emozionato di essere qui, non voglio pormi limiti"

Prime parole del francese ai canali ufficiali del club: "Convinto anche da Maignan, felice di poter chiamare casa San Siro"
Christopher Nkunku si presenta come nuovo giocatore del Milan: "Sono molto emozionato - le prime parole del francese ai canali ufficiali del club -. Dal primo momento ero convinto del progetto, sono molto contento di essere qui".
L'ex Chelsea ha spiegato cosa potranno aspettarsi da lui i tifosi rossoneri e si è soffermato anche sulla sua posizione in campo: "Il mio stile di gioco è molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra, mi piace lottare per essa, dare tutto, così possiamo giocare al meglio tutti insieme. Mi piace giocare vicino alla punta o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni d'attacco, e ciò che mi viene meglio".
Poi di nuovo sulle emozioni vissute in questi giorni: "Sono orgoglioso. Provo molto orgoglio. Ho maturato un'esperienza importante nel mio passato in Inghilterra e Germania. Ora sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l'ora di iniziare questa stagione".
Nkunku, tra gli acquisti più onerosi della storia del club, ha poi spiegato la scelta del numero 18: "Mi è sempre piaciuto questo numero, l'ho indossato in passato. Poi è diventato ancora più speciale per motivi personali, eventi che hanno rafforzato questo legame...".
Il nazionale francese ha raccontato di aver parlato con Maignan prima del suo sbarco a Milano: "Ho un ottimo rapporto con Mike. Abbiamo parlato di molte cose, molto bene del Club. Le nostre personalità sono simili. Mi ha subito convito con quello che mi ha detto".
Nello spogliatoio rossonero si troverà fianco a fianco con altri grandi talenti: "È bello. Conosciamo le ambizioni del Club. Dobbiamo vincere e per questo grandi giocatori vengono a giocatore qui. Ho già giocato contro Luka Modric, ma non con Rafa Leao. Sono molto contento di giocare al loro fianco. Spero di trovarmi bene con loro in campo per il bene della squadra".
Sugli obiettivi personali ha preferito non sbilanciarsi: "Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione".
Dopo la sosta avrà la possibilità di debuttare a San Siro: "L'ho già immaginato. Ci ho già giocato con la Francia quando abbiamo affrontato l'Italia e ho visto subito che è uno stadio bellissimo. Molto grande. Sono molto felice di poterlo chiamare casa".
Infine un messaggio ai tifosi del Milan: "Il mio messaggio è: sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo Club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il Milan leggendario".
