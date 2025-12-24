Chelsea, Disasi non potrà partire in prestito: Milan e Roma lo seguono

Il mercato di gennaio è fatto anche di occasioni da cogliere. Una di queste potrebbe essere Axel Disasi. Il centrale francese è fuori dal progetto del Chelsea e da tempo è aggregato alla seconda squadra. Condizioni che non renderebbero complicato l'assalto al calciatore. Il 27enne però non potrà lasciare Londra con la formula del prestito: i Blues infatti hanno già utilizzato tutti i loro slot prestiti extra Uk. Disasi quindi dovrà essere per forza ceduto a titolo definitivo. Nelle ultime settimane il francese era stato accostato anche a Milan e Roma.