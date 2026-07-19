Rabiot giura fedeltà al Milan: "Riparto dai rossoneri, parlerò con Amorim. Ma tornerò il più tardi possibile"

Il Milan incassa un sì importante sul mercato. Non si tratta di un nuovo acquisto, bensì di Adrien Rabiot che, subito dopo Francia-Inghilterra, si è blindato in rossonero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. "Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente".
Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". I rossoneri, attesi il 23 agosto dall'esordio in campionato in casa del Torino, aspettano invece l'ex Juve e Marsiglia al più presto. L'obiettivo di Amorim, nel suo 3-4-2-1, è di consegnare proprio a Rabiot (sotto contratto fino al 2028) e Modric le chiavi del centrocampo. In attesa del sì definitivo del croato (dovrebbe essere questione di tempo), il Milan ha comunque intenzione di acquistare un rinforzo a metà campo. Prima però, devono salutare Fofana e Loftus-Cheek, con Ricci che non è ancora certo di restare.