Rabiot giura fedeltà al Milan: "Riparto dai rossoneri, parlerò con Amorim. Ma tornerò il più tardi possibile"

Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". I rossoneri, attesi il 23 agosto dall'esordio in campionato in casa del Torino, aspettano invece l'ex Juve e Marsiglia al più presto. L'obiettivo di Amorim, nel suo 3-4-2-1, è di consegnare proprio a Rabiot (sotto contratto fino al 2028) e Modric le chiavi del centrocampo. In attesa del sì definitivo del croato (dovrebbe essere questione di tempo), il Milan ha comunque intenzione di acquistare un rinforzo a metà campo. Prima però, devono salutare Fofana e Loftus-Cheek, con Ricci che non è ancora certo di restare.