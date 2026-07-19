MANOVRE ROSSONERE

Rabiot giura fedeltà al Milan: "Riparto dai rossoneri, parlerò con Amorim. Ma tornerò il più tardi possibile"

Il centrocampista francese non ha dubbi: è pronto a restare al Milan nonostante l'addio di Allegri

19 Lug 2026 - 10:59
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Il Milan incassa un sì importante sul mercato. Non si tratta di un nuovo acquisto, bensì di Adrien Rabiot che, subito dopo Francia-Inghilterra, si è blindato in rossonero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. "Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente".

Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". I rossoneri, attesi il 23 agosto dall'esordio in campionato in casa del Torino, aspettano invece l'ex Juve e Marsiglia al più presto. L'obiettivo di Amorim, nel suo 3-4-2-1, è di consegnare proprio a Rabiot (sotto contratto fino al 2028) e Modric le chiavi del centrocampo. In attesa del sì definitivo del croato (dovrebbe essere questione di tempo), il Milan ha comunque intenzione di acquistare un rinforzo a metà campo. Prima però, devono salutare Fofana e Loftus-Cheek, con Ricci che non è ancora certo di restare.

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