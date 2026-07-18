Il Milan ora si muove al centro: Modric resta, la novità è Hojbjerg

Dopo le prime mosse in attacco e difesa con Ramos e Gila, il Milan si concentra ora sul centrocampo. Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il danese classe 1995, che ha uno stipendio annuo di circa 3 milioni e ha una valutazione di 15 milioni, ha giocato anche con Bayern Monaco e Tottenham, è un giocatore di esperienza internazionale che nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze con 4 gol e 5 assist in Ligue 1. In rossonero ritroverebbe Adrien Rabiot, con cui ha giocato con la maglia del Marsiglia due anni fa. Il suo eventuale arrivo è legato alle uscite di Cheek e Fofana.