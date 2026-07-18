Il Milan ora si muove al centro: Modric resta, la novità è Hojbjerg

Dopo le prime mosse in attacco e difesa con Ramos e Gila, il Milan si concentra ora sul centrocampo. Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il danese classe 1995, che ha uno stipendio annuo di circa 3 milioni e ha una valutazione di 15 milioni, ha giocato anche con Bayern Monaco e Tottenham, è un giocatore di esperienza internazionale che nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze con 4 gol e 5 assist in Ligue 1. In rossonero ritroverebbe Adrien Rabiot, con cui ha giocato con la maglia del Marsiglia due anni fa. Il suo eventuale arrivo è legato alle uscite di Cheek e Fofana.
Intanto, però, continua l'attesa per capire quale sarà il futuro di Luka Modric. Ebbene, salvo clamorose sorprese, il croato è pronto a rinnovare per almeno un altro anno il suo rapporto con il Milan. Dopo il Mondiale, Luka si sta ora rilassando in compagnia della sua famiglia a Punta Skala, nella Dalmazia settentrionale. Una relax meritato, che però non avrebbe distolto l'attenzione del croato dall'allenamento per presentarsi alla fine del mese in ritiro con il nuovo Milan di Ruben Amorim nelle migliori condizioni possibili.