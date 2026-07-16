Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresa

Foden quindi è solo una suggestione per il Milan che potrebbe avere in Enzo Maresca, nuovo allenatore dei Citizens, un alleato a sorpresa. Il tecnico italiano infatti vorrebbe con sè Enzo Fernandez: un eventuale arrivo dell'argentino ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Foden, valutato circa 60 milioni di euro. Il Milan osserva, consapevole che lo stipendio del classe 2000 non rappresenta un ostacolo insormontabile. L'inglese, out dai Mondiali giocati in Usa, Canada e Messico, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, poco più di Leao in rossonero. Ecco perché l'uscita del portoghese potrebbe favorire davvero l'arrivo di Foden, considerabile a tutti gli effetti come un acquisto alla portata dei rossoneri.