Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresa

Il Milan pensa a un attacco a grandi firme per la prossima stagione. Dopo Gonçalo Ramos, atteso da Amorim una volta terminate le vacanze post-Mondiale, i rossoneri hanno messo nel mirino Phil Foden, fantasista del Manchester City. Al momento si tratta solo di un sogno che, svela Claudio Raimondi, potrebbe diventare realtà in caso di addio di Rafa Leao. Il nome del 26enne fa gola tanti a Casa Milan anche se, per ora, non si registrano contatti con l'entourage del calciatore seguito anche da Atletico Madrid e Galatasaray.
Foden quindi è solo una suggestione per il Milan che potrebbe avere in Enzo Maresca, nuovo allenatore dei Citizens, un alleato a sorpresa. Il tecnico italiano infatti vorrebbe con sè Enzo Fernandez: un eventuale arrivo dell'argentino ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Foden, valutato circa 60 milioni di euro. Il Milan osserva, consapevole che lo stipendio del classe 2000 non rappresenta un ostacolo insormontabile. L'inglese, out dai Mondiali giocati in Usa, Canada e Messico, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, poco più di Leao in rossonero. Ecco perché l'uscita del portoghese potrebbe favorire davvero l'arrivo di Foden, considerabile a tutti gli effetti come un acquisto alla portata dei rossoneri.