Milan, Estupinan ai saluti: "trattativa avanzata" con l'Aston Villa, i rossoneri studiano il sostituto

Estupinan è un vero e proprio pupillo di Unai Emery, che lo ha già allenato e valorizzato ai tempi del Villarreal. Come confermato a più riprese dal The Telegraph, i contatti tra i club sono già concreti e la trattativa si trova in una fase decisamente avanzata. I Villans hanno fretta e puntano a chiudere l'operazione a stretto giro per regalare il giocatore al tecnico spagnolo già nei primi, cruciali giorni della preparazione estiva. L'accelerata di mercato avrebbe una motivazione ben precisa: l'Aston Villa deve sostituire Lucas Digne, ormai a un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.