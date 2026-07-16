Milan, Estupinan ai saluti: "trattativa avanzata" con l'Aston Villa, i rossoneri studiano il sostituto
Un anno fa il Diavolo aveva investito 17 milioni di euro (più 2 di bonus) per prelevare il difensore dal Brighton e non vuole fare minusvalenze, in Inghilterra c'è grande ottimismo
A soli dodici mesi dal suo arrivo a Milanello, l'avventura di Pervis Estupinan al Milan sembra già arrivata ai titoli di coda. La Premier League bussa nuovamente alla porta del laterale ecuadoriano classe 1998, reduce da una stagione opaca, caratterizzata da pochi acuti – tra cui il gol nel derby contro l'Inter – e troppi passaggi a vuoto. Ora per lui si prospetta un ritorno in Inghilterra, dove scrivono che l'Aston Villa sta spingendo con decisione per riportarlo oltremanica.
Emery chiama, il Telegraph conferma
Estupinan è un vero e proprio pupillo di Unai Emery, che lo ha già allenato e valorizzato ai tempi del Villarreal. Come confermato a più riprese dal The Telegraph, i contatti tra i club sono già concreti e la trattativa si trova in una fase decisamente avanzata. I Villans hanno fretta e puntano a chiudere l'operazione a stretto giro per regalare il giocatore al tecnico spagnolo già nei primi, cruciali giorni della preparazione estiva. L'accelerata di mercato avrebbe una motivazione ben precisa: l'Aston Villa deve sostituire Lucas Digne, ormai a un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.
Le cifre
Un anno fa il Milan aveva investito 17 milioni di euro (più 2 di bonus) per prelevare il difensore dal Brighton. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è quello di non far registrare una minusvalenza e incassare una cifra simile da reinvestire immediatamente quindi la richiesta è di 20 milioni. L'offerta del club inglese è una cifra leggermente inferiore, ma filtra forte ottimismo sulla possibilità di trovare l'accordo a metà strada, intorno ai 18 milioni di euro.
Il sostituto
Con il tesoretto derivante dalla cessione dell'ecuadoriano, i rossoneri sono pronti a rituffarsi sul mercato a caccia di nuovi esterni. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Noussair Mazraoui, jolly marocchino del Manchester United, apprezzatissimo per la sua duttilità tattica che gli permette di coprire entrambe le fasce e, all'occorrenza, anche il centro della difesa. Le alternative non mancano, sebbene con costi differenti: se il profilo di Guéla Doué dello Strasburgo appare oggi proibitivo (valutazione da 50 milioni di euro), resistono piste più accessibili e possibili occasioni low-cost come quella di Rafik Belghali, autore di un'ottima stagione a livello personale nonostante la recente retrocessione con la maglia del Verona.