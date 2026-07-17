Milan, serve anche cedere: la Premier arriva in soccorso dei rossoneri, Estupinian e Tomori possono salutare presto

La trattativa con al centro l'ecuadoriano è quella più avanzata: l'ex Brighton ha già l'intesa con il club di Birmingham che invece non ha ancora soddisfatto totalmente le richieste del Milan. La distanza con i rossoneri, che puntano a recuperare i 17 milioni spesi un anno fa, non è ampia. Ballano pochi milioni, entro 48 ore si può arrivare all'intesa definitiva. E Tomori? Lampard, tecnico del Coventry, si è mosso personalmente. Il club inglese cerca rinforzi di spessore ma anche di personalità. L'ex Chelsea è l'uomo giusto ma va ancora convinto del tutto. Ricordiamo che il 28enne, dal 2021 a Milano, è in scadenza nel 2027.