Milan, serve anche cedere: la Premier arriva in soccorso dei rossoneri, Estupinian e Tomori possono salutare presto

Ritoccare la rosa per accontentare Amorim, ma anche cedere per fare cassa e sfoltire. Gli uomini mercato del Milan hanno una doppia missione in questo mercato estivo e ad aiutare i rossoneri sul fronte uscite potrebbe essere la ricca Premier League. Sì perché in queste ore due club inglesi stanno intensificando i contatti per assicurarsi Fikayo Tomori e Pervis Estupinan, entrambi in uscita. Sul primo c'è il forte interesse del Coventry City, neo-promosso in massima serie, mentre a volere l'esterno è Unai Emery all'Aston Villa.
La trattativa con al centro l'ecuadoriano è quella più avanzata: l'ex Brighton ha già l'intesa con il club di Birmingham che invece non ha ancora soddisfatto totalmente le richieste del Milan. La distanza con i rossoneri, che puntano a recuperare i 17 milioni spesi un anno fa, non è ampia. Ballano pochi milioni, entro 48 ore si può arrivare all'intesa definitiva. E Tomori? Lampard, tecnico del Coventry, si è mosso personalmente. Il club inglese cerca rinforzi di spessore ma anche di personalità. L'ex Chelsea è l'uomo giusto ma va ancora convinto del tutto. Ricordiamo che il 28enne, dal 2021 a Milano, è in scadenza nel 2027.