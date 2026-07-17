MANOVRE ROSSONERE

Milan, serve anche cedere: la Premier arriva in soccorso dei rossoneri, Estupinian e Tomori possono salutare presto

L'Aston Villa vuole il terzino: si può chiudere a ore. Lampard tenta il centrale ex Chelsea

17 Lug 2026 - 22:48
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Ritoccare la rosa per accontentare Amorim, ma anche cedere per fare cassa e sfoltire. Gli uomini mercato del Milan hanno una doppia missione in questo mercato estivo e ad aiutare i rossoneri sul fronte uscite potrebbe essere la ricca Premier League. Sì perché in queste ore due club inglesi stanno intensificando i contatti per assicurarsi Fikayo Tomori e Pervis Estupinan, entrambi in uscita. Sul primo c'è il forte interesse del Coventry City, neo-promosso in massima serie, mentre a volere l'esterno è Unai Emery all'Aston Villa.

La trattativa con al centro l'ecuadoriano è quella più avanzata: l'ex Brighton ha già l'intesa con il club di Birmingham che invece non ha ancora soddisfatto totalmente le richieste del Milan. La distanza con i rossoneri, che puntano a recuperare i 17 milioni spesi un anno fa, non è ampia. Ballano pochi milioni, entro 48 ore si può arrivare all'intesa definitiva. E Tomori? Lampard, tecnico del Coventry, si è mosso personalmente. Il club inglese cerca rinforzi di spessore ma anche di personalità. L'ex Chelsea è l'uomo giusto ma va ancora convinto del tutto. Ricordiamo che il 28enne, dal 2021 a Milano, è in scadenza nel 2027.

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