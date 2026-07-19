Lo sfogo di Rabiot contro i compagni della Francia: "Comportamenti inammissibili da parte di alcuni"

Dal punto di vista del rendimento personale, quello di Rabiot è stato un ottimo Mondiale. Sempre tra i migliori in campo, ha tenuto in piedi (soprattutto quando è stato impiegato accanto a Manu Konè) un centrocampo che doveva supportare l’orda offensiva dei quattro tenori. Critiche pesanti sono state rivolte al CT Didier Deschamps per averlo sostituito (con la giustificazione di un cartellino giallo preso durante il primo tempo) nell’intervallo della semifinale persa contro la Spagna, lasciando in campo l’insufficiente Tchouameni. Questo epilogo proprio non riesce ad andargli giù: “C’era e c’è molta delusione per quella sconfitta contro la Spagna in semifinale, ma questo è un altro discorso. C’era ancora del lavoro da fare, non era giusto scendere in campo così, tanto perché eravamo obbligati. Nell’intervallo abbiamo parlato molto, ci siamo detti che serviva un po’ di orgoglio in più. Non è un caso se la squadra è migliorata un po’ nel secondo tempo”.