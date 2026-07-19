Romagnoli all'Al Sadd: decisivi i prossimi quattro giorni

Alessio Romagnoli non conosce ancora il proprio futuro: il difensore, praticamente ceduto dalla Lazio ai qatarioti dell'Al Sadd, ha visto il suo trasferimento arenarsi improvvisamente su secche burocratiche e fiscali. A rendere tutto più complicato anche il lutto nazionale che ha colpito il paese del Golfo, con la morte dell'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani che ha fermato sostanzialmente il Qatar. Non finisce qui: la massima lega qatariota ha modificato le norme sul numero di stranieri massimo tesserabile da ogni club. Per il centrale romano saranno decisivi prossimi 3-4 giorni, se la situazione non rientrerà nei ranghi della normalità il trasferimento potrebbe definitivamente naufragare.