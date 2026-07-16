MANOVRE ROSSONERE

Milan-Zaniolo, a giorni può esserci la prima svolta: l'Udinese ha fretta e chiede 20 milioni per cederlo

Il procuratore del trequartista è stato visto martedì a Casa Milan mentre continua il braccio di ferro con i friulani sull'ingaggio

16 Lug 2026 - 14:30
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Ancora qualche giorno di attesa e poi se ne saprà di più sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il prossimo mercoledì, esattamente il 22 luglio, l'Udinese partirà per il ritiro di Lienz e l'intenzione del club friulano è quella di chiudere la faccenda entro tale data. In un senso o nell'altro. L'ex Roma, che non sta partecipando ai primi giorni di allenamento (ha presentato un certificato medico), chiede un ingaggio maggiore rispetto agli 1,3 milioni offerti dopo il riscatto dal Galatasaray costato circa 10 milioni.

Il fantasista vorrebbe circa mezzo milione in più, l'intesa non è vicina. Non a caso l'agente del 27enne, Claudio Vigorelli, si è già mosso ed ha sul piatto delle offerte. Compresa quella del Milan, alla ricerca di fantasisti a buon mercato. Zaniolo rappresenta una ghiotta opportunità, considerando il prezzo. L'Udinese lo valuta circa 20 milioni di euro, ma a Casa Milan c'è fiducia di strapparlo a una cifra minore. Il club rossonero comunque è sul pezzo e costantemente informato sulla faccenda come testimonia la visita di martedì sera dello stesso Vigorelli nella sede del Milan. In corsa comunque, ci sono anche Juve e Bologna, quest'ultima pronta a provarci sul serio in caso di addio di Orsolini.

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