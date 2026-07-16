Milan-Zaniolo, a giorni può esserci la prima svolta: l'Udinese ha fretta e chiede 20 milioni per cederlo

Il fantasista vorrebbe circa mezzo milione in più, l'intesa non è vicina. Non a caso l'agente del 27enne, Claudio Vigorelli, si è già mosso ed ha sul piatto delle offerte. Compresa quella del Milan, alla ricerca di fantasisti a buon mercato. Zaniolo rappresenta una ghiotta opportunità, considerando il prezzo. L'Udinese lo valuta circa 20 milioni di euro, ma a Casa Milan c'è fiducia di strapparlo a una cifra minore. Il club rossonero comunque è sul pezzo e costantemente informato sulla faccenda come testimonia la visita di martedì sera dello stesso Vigorelli nella sede del Milan. In corsa comunque, ci sono anche Juve e Bologna, quest'ultima pronta a provarci sul serio in caso di addio di Orsolini.