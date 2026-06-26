"Pistolero", "mago" e il matrimonio rinviato per il Mondiale: ecco chi è Gonçalo Ramos

Parlando di vita fuori dal campo, Ramos è già padre di Bernardo, il figlio che ha avuto l'anno scorso insieme alla compagna Margarida Amaral Domingues. I due si sarebbero dovuti sposare il 18 luglio, ma il classe 2001 ha voluto posticipare la data dopo essere stato convocato da Roberto Martinez per il Mondiale. La finale è giusto il giorno dopo e Gonçalo spera che il suo Portogallo riesca a raggiungerla, portando così a casa la prima storica Coppa del Mondo. I soprannomi? Feliticeiro e O Pistoleiro. Se per quest'ultimo è facile capirne il motivo, per il primo ("mago" in italiano) è lo stesso calciatore a spiegarlo: "C'è stato un periodo in cui avevo tanta fortuna nei rimpalli, il pallone finiva sempre a me e hanno iniziato a chiamarmi così".