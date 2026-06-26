Manovre rossonere

"Pistolero", "mago" e il matrimonio rinviato per il Mondiale: ecco chi è Gonçalo Ramos

Il centravanti del Paris Saint-Germain è pronto a unirsi al nuovo Milan di Ruben Amorim

26 Giu 2026 - 19:42
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Sembra proprio che il Milan parlerà sempre di più portoghese. In attesa di conoscere il futuro di Rafael Leao, i rossoneri hanno affidato la panchina a Ruben Amorim e il tecnico ha già avanzato un'importante richiesta di mercato: Gonçalo Ramos. L'attaccante del Paris Saint-Germain è il prescelto per guidare il reparto offensivo dei rossoneri e Gerry Cardinale ha accontentato la volontà dell'ex allenatore del Manchester United. Dopo una prima offerta ai parigini tramite Jorge Mendes, il Diavolo ha chiuso l'affare con un pacchetto da 55 milioni di euro più 5 di bonus.

Gli inizi e il Benfica

 Nato a Olhao il 24 giugno 2001, Ramos inizia la sua carriera da calciatore a otto anni nell'Olhanense e nel 2013 compie il primo grande passo nel calcio che conta trasferendosi al Benfica. Un passaggio non molto gradito al nonno, acceso tifoso dei rivali dello Sporting Lisbona. Nelle giovanili del club portoghese, Ramos non ci mette troppo tempo a mettersi in mostra: nella stagione 2019/20 realizza 24 gol in 40 partite e diventa anche capocannoniere della Youth League a pari merito con Roberto Piccoli. Gonçalo viene poi convocato dalla prima squadra del Benfica e a luglio 2020 debutta in campionato con una doppietta contro il Desportivo das Aves. Sotto la guida di Roger Schmidt e a seguito dell'addio di Darwin Nunez, nel 2022 diventa l'attaccante titolare delle Aquile. A gennaio 2023 mette a segno una doppietta nel pareggio casalingo contro lo Sporting e diventa il più giovane calciatore (21 anni e 183 giorni) di sempre a realizzare due gol nel Derby di Lisbona

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Il trasferimento al PSG

 Le prestazioni del portoghese attirano diversi top club europei, su tutti il Paris Saint-Germain che lo prende in prestito nell'estate del 2023. I primi gol arrivano il 24 settembre dello stesso anno con una doppietta al Marsiglia. Chiuderà la prima stagione in terra francese vincendo campionato e coppa. In quella successiva, l'inizio è da dimenticare complice un infortunio alla caviglia che lo costringe ai box per tre mesi. Una volta tornato in campo, Ramos segna il suo primo gol in Europa con i parigini nella sfida vinta contro lo Strasburgo e chiude l'annata portandosi a casa Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Nella stagione appena conclusa, colleziona 12 gol e 2 assist in 45 presenze. 

Le caratteristiche

 Gonçalo Ramos nasce inizialmente come trequartista, per poi affermarsi nel corso degli anni come centravanti. Giocatore dinamico, è un ottimo colpitore di testa e abile negli inserimenti. Destro, può giocare anche insieme a un altro attaccante ma nel 3-4-2-1 di Amorim vestirebbe i panni del terminale offensivo, giocando anche di sponda per i trequartisti. Insomma, la punta moderna che cerca il Milan, capace di abbinare fisicità e tecnica. 

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Margarida e Bernardo

 Parlando di vita fuori dal campo, Ramos è già padre di Bernardo, il figlio che ha avuto l'anno scorso insieme alla compagna Margarida Amaral Domingues. I due si sarebbero dovuti sposare il 18 luglio, ma il classe 2001 ha voluto posticipare la data dopo essere stato convocato da Roberto Martinez per il Mondiale. La finale è giusto il giorno dopo e Gonçalo spera che il suo Portogallo riesca a raggiungerla, portando così a casa la prima storica Coppa del Mondo. I soprannomi? Feliticeiro e O Pistoleiro. Se per quest'ultimo è facile capirne il motivo, per il primo ("mago" in italiano) è lo stesso calciatore a spiegarlo: "C'è stato un periodo in cui avevo tanta fortuna nei rimpalli, il pallone finiva sempre a me e hanno iniziato a chiamarmi così". 

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