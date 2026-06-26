Da Gonçalo Ramos a Gonçalves a... Leao e Gimenez: il Milan si affida a Jorge Mendes

Diverso ma non troppo il discorso relativo a Gonçalves. Per lui a muoversi è stato direttamente il tecnico portoghese, che lo ha avuto allo Sporting Lisbona e che lo ha in qualche modo lanciato. Gonçalves è un suo prodotto e un suo pallino, perché ha qualità che Amorim considera fondamentali: tiro, dribblig, rapidità, gol e assist, tutto quello che si possa cercare in una seconda punta. Per Amorim la coppia Ramos-Gonçalves sarebbe perfetta e per arrivare a loro è disposto a qualche "sacrificio". Il primo, nonostante le recenti dichiarazioni, è quello di Rafa Leao. Ma anche Leao è reduce da una stagione non brillante e anche per lui, per trovare la giusta destinazione e monetizzare il giusto, la lunga mano di Mendes potrebbe essere decisiva. E decisivo Mendes potrebbe anche essere per trovare una nuova squadra a Santi Gimenez, altro giocatore in uscita. L'opzione Porto, di cui si è parlato un paio di giorni fa, non trova conferme come vere e proprio conferme non arrivano neanche dalle possibili pretendenti di Mls. La partita, per il messicano, sembra insomma lunga. E la speranza è che, almeno in questa situazione, si possa trovare il modo di fargli segnare un gol...