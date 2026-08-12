Lazio scatenata: dopo Frattesi, idea Icardi

La Lazio prova a regalare rinforzi importanti a Gennaro Gattuso. Dopo l'operazione Frattesi, sempre più vicina a una chiusura definitiva, i biancocelesti hanno messo nel mirino uno svincolato di lusso: Mauro Icardi. L'argentino è senza contratto dopo l'ultima parentesi al Galatasaray ed è in cerca di una nuova squadra. L'ex Inter tornerebbe di corsa in Italia: già a gennaio un sondaggio della Juventus aveva trovato totale apertura da parte del calciatore. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, è la Lazio che sta pensando all'ex Inter per rinforzare il proprio attacco.